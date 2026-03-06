İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde başlattığı saldırılara karşılık olarak düzenlenen harekatların yedinci gününde önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik operasyonların devam ettiği süreçte konuşan Pezeşkiyan, diplomatik girişimlere ve askeri kararlılığa dair net mesajlar verdi.

"BÖLGEDE KALICI BARIŞA BAĞLIYIZ"

İran'ın barışçıl bir tutum sergilediğini ancak savunma refleksinden ödün vermeyeceğini belirten Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı: "Pezeşkiyan: Bazı ülkeler arabuluculuk için çabalara başladı. Onlara cevabımız açıktır: Biz bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ülkemizin onur ve otoritesini savunmada bir an bile tereddüt etmeyiz. Arabuluculuğun muhatabı, İran halkını hafife alarak yangını körükleyenler olmalıdır.''