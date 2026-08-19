İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere yolunda adım adım ilerlemeyi hedeflediğini söyledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere edeceğiz"
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da düzenlenen ve çeşitli alanlarda aktif kadınlar ve uzmanların katıldığı "Bugünün Kadınları, Yarının İran'ı" başlıklı özel toplantıda Pezeşkiyan, ABD ile savaş ve müzakere ihtimaline ilişkin konuştu.

İran'ın saldırılara karşı toprak bütünlüğünü savunduğunu ve savaşı bir hedef olarak görmediğini söyleyen Pezeşkiyan, şunları ifade etti:

"Müzakereler sürecinde, gücümüzün zirvesinde, bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak adım adım ilerleyeceğiz. Amacımız savaşı sona erdirmek, kuşatmayı kaldırmak, bloke edilmiş kaynakları serbest bırakmak ve ardından nükleer görüşmeler yapmaktı."

"MÜZAKERE TESLİMİYET ANLAMINA GELMİYOR"

ABD ile müzakerenin "teslimiyet" anlamına gelmediğini belirten Pezeşkiyan, Çin'i örnek göstererek şu değerlendirmede bulundu:

"Çin gibi ülkeler ekonomik rekabet yoluyla kendilerini kanıtlıyorlar. Vatanı korumak, halka hizmet sunmak ve yabancılara karşı ulusal aidiyet duygusunu hissetmek de esastır. Zor zamanlarda halkın desteğini takdir etmeliyim."

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