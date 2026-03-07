İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ''Bize saldırmayana saldırmayacağız''

İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA) üzerinden canlı yayınlanan televizyon mesajında konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Empoze Edilmiş Savaş sürecindeki savunma hattına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düşmanın vahşi tecavüzleri sonucunda İran liderinin, komutanların ve öğrencilerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Pezeşkiyan, süreç içerisinde saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için silahlı kuvvetlerin büyük bir fedakarlık gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, ''Silahlı kuvvetlerimiz canlarını ortaya koymuş, ülkenin toprak bütünlüğünü savunmak için hayatlarını avuçlarına almışlardır. Komutanlar olmadığında, onlar toprağımızı onur ve güçle savunmak için gerekeni yaparak inisiyatif aldılar.'' ifadelerini kullandı.

''BARIŞ VE HUZURU TESİS ETMEYE ÇALIŞIYORUZ''

Bölge ülkeleriyle olan ilişkilere de değinen Pezeşkiyan, ''Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok, dediğimiz gibi onlar bizim kardeşlerimizdir ve onlarla el ele verip barış ve huzuru tesis etmeye çalışıyoruz.'' dedi.

Dün gerçekleştirilen Geçici Liderlik Konseyi toplantısında alınan karara göre, İran'a yönelik doğrudan bir saldırı gelmediği sürece bundan böyle hiçbir komşu ülke hedef alınmayacak.

HAVA SAHASINI AÇMAYAN ÜLKELER HEDEF DEĞİL

Fars Haber Ajansı üzerinden paylaşılan bilgilere göre, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü de Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejime yönelik gerçekleştirilen darbelerin kesintiye uğramadan devam edeceğini bildirerek bugüne kadar ABD ve Siyonist rejime kendi hava sahasını veya imkanlarını kullandırmayan ülkelerin hedef konumunda olmadığını hatırlattı. Sözcü, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç dakika önce ifade ettiği gibi, düşmana kara ve hava sahalarını açmayan ülkeler bizim tarafımızdan saygı görmektedir.'' ifadelerini kullandı.