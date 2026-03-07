İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ''Bize saldırmayana saldırmayacağız''

Dün toplanan Geçici Liderlik Konseyi'nin kararlarını duyuran Pezeşkiyan, saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dileyerek, yeni dönemde karşı bir saldırı gelmedikçe komşuların hedef alınmayacağını ve sorunların diplomasiyle çözüleceğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ''Bize saldırmayana saldırmayacağız''
Yayınlanma: Güncellenme:

İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA) üzerinden canlı yayınlanan televizyon mesajında konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Empoze Edilmiş Savaş sürecindeki savunma hattına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düşmanın vahşi tecavüzleri sonucunda İran liderinin, komutanların ve öğrencilerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Pezeşkiyan, süreç içerisinde saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için silahlı kuvvetlerin büyük bir fedakarlık gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, ''Silahlı kuvvetlerimiz canlarını ortaya koymuş, ülkenin toprak bütünlüğünü savunmak için hayatlarını avuçlarına almışlardır. Komutanlar olmadığında, onlar toprağımızı onur ve güçle savunmak için gerekeni yaparak inisiyatif aldılar.'' ifadelerini kullandı.

''BARIŞ VE HUZURU TESİS ETMEYE ÇALIŞIYORUZ''

Bölge ülkeleriyle olan ilişkilere de değinen Pezeşkiyan, ''Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok, dediğimiz gibi onlar bizim kardeşlerimizdir ve onlarla el ele verip barış ve huzuru tesis etmeye çalışıyoruz.'' dedi.

Dün gerçekleştirilen Geçici Liderlik Konseyi toplantısında alınan karara göre, İran'a yönelik doğrudan bir saldırı gelmediği sürece bundan böyle hiçbir komşu ülke hedef alınmayacak.

HAVA SAHASINI AÇMAYAN ÜLKELER HEDEF DEĞİL

Fars Haber Ajansı üzerinden paylaşılan bilgilere göre, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü de Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejime yönelik gerçekleştirilen darbelerin kesintiye uğramadan devam edeceğini bildirerek bugüne kadar ABD ve Siyonist rejime kendi hava sahasını veya imkanlarını kullandırmayan ülkelerin hedef konumunda olmadığını hatırlattı. Sözcü, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç dakika önce ifade ettiği gibi, düşmana kara ve hava sahalarını açmayan ülkeler bizim tarafımızdan saygı görmektedir.'' ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Gübre hammaddesi üre ithalatında gümrük vergisi yeniden düzenlendiTicaret Bakanlığı duyurdu: Gübre hammaddesi üre ithalatında gümrük vergisi yeniden düzenlendiGündem
Aracın içine gizlemişler: Çeşme'de 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildiAracın içine gizlemişler: Çeşme'de 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildiGündem
iran Mesud Pezeşkiyan
Günün Manşetleri
Manisa'da film gibi fabrika soygunu
Gübre ithalatında gümrük vergisi kararı
Çeşme'de 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Sinpaş Reserve Marmaris
Türkiye'nin yerli ve milli ilk hızlı treni raylara indi
Kimler atandı, kimler görevden alındı?
Pezeşkiyan Netanyahu'yu "üç kare"de özetledi
İran, okul saldırısının yapıldığı El-Zafra üssünü vurdu
Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı
Türkiye sağlığın teknolojisinde örnek ülke olacak
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 7 Mart Cumartesi Gazete manşetleri 7 Mart Cumartesi
Taşacak Bu Deniz 21 bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak? Taşacak Bu Deniz 21 bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak?
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ''Bize saldırmayana saldırmayacağız'' İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ''Bize saldırmayana saldırmayacağız''