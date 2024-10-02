İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İsrail eğer karşılık verirse yanıtımız daha sert olur"

İran, dün akşam saatlerinde İsrail'e yönelik yoğun füze saldırısı gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söyledi.

"İSRAİL EĞER KARŞILIK VERİRSE YANITIMIZ DAHA SERT OLUR"

Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'e yönelik saldırılar ve İsrail'in bu saldırılara karşılık vereceği yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın bölgedeki tutumuna dair "Kesinlikle kan dökülmesine karşıyız. Her zaman şunu söyledik: Biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz. Hiçbir ülkede kan aksın istemiyoruz. Ancak İsrail bizi buna zorluyor." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin Pezeşkiyan, "İsrail konuğumuza yönelik suikast gerçekleştirerek bizi yanıt vermek zorunda bıraktı. Cumhurbaşkanı yeminimi ettiğim akşam bunu yaptı. Bunu hiçbir ülke ve hiçbir taraf kabul edemez. Hiçbir bölge savaşın gölgesinde gelişemez, refah yaşayamaz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a misilleme yapma ihtimaline dair ise "İsrail eğer karşılık verirse yanıtımız daha sert olur." dedi.

"İSRAİL'İ BU BÖLGENİN GÖBEĞİNE SİZ YERLEŞTİRDİNİZ"

Konuşmasının devamında İsrail'in bölgedeki eylemlerine ve Batı'nın bu süreçteki rolüne vurgu yapan Pezeşkiyan, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı İran’ın bugüne kadar barışçıl bir duruş sergilemeye çalıştığını, ancak İsrail'in provokatif eylemlerinin katliamları artırdığını belirtti.

Pezeşkiyan, "Bu saldırıları yaparken 'Asla tepki vermeyin tepki verirseniz bu savaş büyür' diyorlar. Biz sükunetle yaklaşmaya çalıştıkça onların katliamları ve baskıları arttı. Dünya tarihine bakacak olursak hiçbir zaman bu kadar gerginlik yaşanmamıştı. Tekrar söylemek isterim ki biz kesinlikle barıştan yanayız. Bu gerginliğin artmasını istemiyoruz. Bu gerginliğin coğrafyaya yayılmasını istemiyoruz. Batı'ya seslenmek istiyorum: Lütfen İsrail'i çekin, İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz." dedi.