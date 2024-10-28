İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İsrail'in saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Savaş istemediklerini ancak haklarını koruyacaklarını belirten Pezeşkiyan, İsrail'in saldırganlığına uygun bir karşılık vereceklerini söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İsrail'in saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz"
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, konuşmasında, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarına da değindi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Biz savaş peşinde değiliz, milletimizin ve ülkemizin haklarını savunacağız. Siyonist rejimin saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz." dedi.

ABD'nin İsrail'in bölgedeki saldırganlığını desteklediğine dikkati çeken Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının devam etmesi halinde gerginliklerin yayılacağını belirtti.

Pezeşkiyan, Batılı liderlerin Gazze'de İsrail'in saldırıların durdurulacağına dair kendilerine söz verdiğini ancak yerine getirmediklerini bir kez daha yineledi.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ve saldırının "başarıyla" tamamladığını açıklamıştı. İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu. Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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