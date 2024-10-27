İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı. İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

PEZEŞKİYAN'DAN "KARŞILIK VERECEĞİZ" AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pezeşkiyan, saldırıya tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini belirtti.

Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.