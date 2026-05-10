İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Müzakere teslimiyet değildir

Müzakere masasına oturmanın bir boyun eğme değil, aksine bir hak mücadelesi olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, düşman odaklara karşı sarsılmaz duruşunu yineledi

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Müzakere teslimiyet değildir
Yayınlanma:

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yansıyan bilgilere göre; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da savaş hasarlarının telafisiyle görevli heyetle bir araya geldiği toplantıda, ABD-İsrail saldırılarının ve diplomatik kuşatmanın hedefindeki İran’ın tavrını netleştirdi. Pezeşkiyan, müzakere ve diyalog zeminini bir zafiyet olarak gören çevrelere karşı, bu sürecin halkın haklarını ve ulusal çıkarları koruma amacına hizmet ettiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, konuşmasında diyalogdan bahsetmenin “teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını” vurgulayarak, emperyalist odakların beklentilerini tekrar boşa çıkardı.

"İRAN HALKI DÜŞMAN KARŞISINDA BOYUN EĞMEYECEK"

Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin sarsılmaz kararlılığını ifade ederken, dış müdahalelere ve baskılara karşı halkın iradesine dikkat çekti. “İran halkı düşman karşısında boyun eğmeyecek” diyen Pezeşkiyan, saldırılar neticesinde evleri ve yaşam alanları zarar gören vatandaşlar için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getirdi.

Stratejik hakların korunması noktasında taviz verilmeyeceğinin altını çizen İran lideri, diyalog masasının ancak ulusal çıkarlar ve halkın hakları ekseninde anlamlı olacağını ifade etti.

Pekin-Tahran hattında yeni dönem: Savaş sonrası için "Çok Boyutlu" İş Birliği sözüPekin-Tahran hattında yeni dönem: Savaş sonrası için "Çok Boyutlu" İş Birliği sözüGündem
İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştıİstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştıEğitim
TBMM'den dev vergi paketi: 20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!TBMM'den dev vergi paketi: 20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!Gündem
Mesud Pezeşkiyan iran müzakere
Günün Manşetleri
Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!
20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!
Pezeşkiyan: Müzakere teslimiyet değildir
Mehmet Uçum'dan FETÖ analizi: "Tabanı ibadet, üstü ihanet"
Savaş sonrası için "Çok Boyutlu" İş Birliği sözü
Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak
659 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği rekor gelir açıklandı
İran’dan ABD’ye açık uyarı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Çok Okunanlar
300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı 300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları 10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı! Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!