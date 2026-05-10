İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Müzakere teslimiyet değildir

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yansıyan bilgilere göre; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da savaş hasarlarının telafisiyle görevli heyetle bir araya geldiği toplantıda, ABD-İsrail saldırılarının ve diplomatik kuşatmanın hedefindeki İran’ın tavrını netleştirdi. Pezeşkiyan, müzakere ve diyalog zeminini bir zafiyet olarak gören çevrelere karşı, bu sürecin halkın haklarını ve ulusal çıkarları koruma amacına hizmet ettiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, konuşmasında diyalogdan bahsetmenin “teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını” vurgulayarak, emperyalist odakların beklentilerini tekrar boşa çıkardı.

"İRAN HALKI DÜŞMAN KARŞISINDA BOYUN EĞMEYECEK"

Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin sarsılmaz kararlılığını ifade ederken, dış müdahalelere ve baskılara karşı halkın iradesine dikkat çekti. “İran halkı düşman karşısında boyun eğmeyecek” diyen Pezeşkiyan, saldırılar neticesinde evleri ve yaşam alanları zarar gören vatandaşlar için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getirdi.

Stratejik hakların korunması noktasında taviz verilmeyeceğinin altını çizen İran lideri, diyalog masasının ancak ulusal çıkarlar ve halkın hakları ekseninde anlamlı olacağını ifade etti.