İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Müzakerecileri bombalamak çaresizliğin göstergesi"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde konuştu. Toplantının, İsrail’in Doha’ya saldırısının ardından ortak bir tutum belirlemek amacıyla yapıldığını hatırlatan Pezeşkiyan, sert mesajlar verdi.

Pezeşkiyan, “Siyonist rejim, bizim egemenliğimize, onurumuza ve geleceğimize savaş ilan etti. Biz de buna karşılık korkmayacağımızı, dağılmayacağımızı ve sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz. Gazze’nin küllerinden adalet yükselecek. Doha, Beyrut, Tahran, Şam ve Sana’daki enkazdan yeni bir düzen doğacak. Bu düzen ikiyüzlülüğe değil İslam birliğine, siyonist üstünlüğe değil insani eşitliğe dayanacaktır” dedi.

“MÜZAKERECİLERİ BOMBALAMAK ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ”

İsrail’in Doha’ya yönelik saldırısının bir güç gösterisi değil çaresizlik olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, “Konumundan emin olan bir rejimin müzakerecileri bombalamaya ihtiyacı yoktur. Siz her kırmızı çizgiyi aştınız, her mantığı ve hukuku hiçe saydınız ve her medeni davranış ilkesini çiğnediniz fakat istemeden İslam ümmetinin kolektif iradesini uyandırdınız” ifadelerini kullandı.

DOHA SALDIRISI SAF TERÖRİZMDİ

Pezeşkiyan, 9 Eylül’de Doha’ya düzenlenen saldırının önceden planlandığını belirterek, “Geçen hafta Doha’ya yapılan saldırılar saf terörizmdi ve Tel Aviv rejiminin her türlü ahlaki ve hukuki sınırı yok saydığının kanıtıdır” dedi.

İsrail’in saldırılarının onlarca yıllık cezasızlığın sonucu olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, “ABD vetoları, Avrupa’nın ticari anlaşmaları ve felç edilmiş uluslararası hukuk bu rejimin etrafında bir kale ördü. Bugün Gazze yanıyor, 2 yıldan kısa sürede 64 binden fazla Filistinli öldürüldü. Çocuklar açlıktan ölüyor, dünya ise sadece izliyor ve en fazla kınıyor. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in eylemlerinin soykırım olduğunu açıkladı ancak ölüm makinesi hala çalışıyor ve Katar topraklarına da uzandı” ifadelerini kullandı.

“SIRANIN HANGİ BAŞKENTE GELECEĞİ BELLİ DEĞİL”

Bölgesel birlik çağrısı yapan Pezeşkiyan, “Bu adımlar güçlü bir birlik olmadan sonuç vermez. İsrail, aramızdaki rekabetlerden ve farklı önceliklerden yararlanıyor. Doha saldırısı birçok hesabı bozdu, yarın sıranın hangi başkente geleceği belli değil. Bu sebeple birlik olmalıyız” dedi.

BATI İKİYÜZLÜ AÇIKLAMALARLA YA DA BOŞ KINAMALARLA YETİNİYOR

Pezeşkiyan, İslam ülkelerine ve Arap Birliği liderlerine şu sözlerle seslendi:



“Siyonist rejim bu yıl birçok Müslüman ülkeyi bombaladı. Her saldırıyı meşru müdafaa olarak gösteriyor. Batı ise ikiyüzlü açıklamalarla ya da boş kınamalarla yetiniyor. Oysa sözler soykırımı durdurmaya yetmez. Saldırganı izole etmeli, silah ve finans kaynaklarını kesmeli, liderlerini adalet önüne çıkarmalıyız.”