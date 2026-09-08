İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Saldırganlar pişman olana kadar direneceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran, saldırganlar pişman olana kadar direnişini güçlü bir şekilde sürdürecek" dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Saldırganlar pişman olana kadar direneceğiz"
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile devam eden gerilime ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"SALDIRGANLIĞA KARŞI CESURCA KENDİMİZİ SAVUNDUK"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran, her zaman savaşa karşı olmuş, halkının çıkarlarını ve bölgesel güvenliği korumayı, kışkırtmadan kaçınma meselesi olarak görmüştür. Ancak İran, tıpkı bugüne kadar saldırganlığa karşı cesurca kendini savunduğu gibi saldırganlar tamamen pişman olana kadar bu direnişini güçlü bir şekilde sürdürecek ve büyük İran milletinin haklarının koruyucusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

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