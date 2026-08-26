İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Savaşta başaramadılar, baskıyla da başaramayacaklar"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Merkez Bankası'nda ekonomistlerle bir araya gelen Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan sorunun diplomatik yollarla çözülme ihtimalini ve bu ülkenin uyguladığı ekonomik baskıları değerlendirdi.

"EKONOMİK BASKILARA KARŞI GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Ekonomik baskılar karşısında geri adım atmayacaklarının altını çizen Pezeşkiyan, hükümetin ekonomi alanındaki kurumlarınca öngörülen tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:"Temel prensibimiz, etkileşim ve müzakere yoluyla sorunları anlamak ve çözmektir ancak aynı zamanda, bugüne kadar yaptığımız gibi ve yapmaya devam edeceğimiz gibi, ekonomik baskılara karşı da kararlı duracağız."

"ABD SAVAŞTA DA HİÇBİR ŞEY BAŞARAMADI"

Pezeşkiyan, ABD'nin "savaşta hiçbir şey başaramadığı gibi İran'ın ekonomik baskıya da boyun eğmeyeceğini" savundu.