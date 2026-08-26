İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Savaşta başaramadılar, baskıyla da başaramayacaklar"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin sorunların çözümünde etkileşim ve müzakereyi esas aldığını belirterek, ABD kaynaklı ekonomik baskılara karşı da kararlı bir tutum sergileyeceklerini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Savaşta başaramadılar, baskıyla da başaramayacaklar"
Yayınlanma: Güncellenme:

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Merkez Bankası'nda ekonomistlerle bir araya gelen Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan sorunun diplomatik yollarla çözülme ihtimalini ve bu ülkenin uyguladığı ekonomik baskıları değerlendirdi.

"EKONOMİK BASKILARA KARŞI GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Ekonomik baskılar karşısında geri adım atmayacaklarının altını çizen Pezeşkiyan, hükümetin ekonomi alanındaki kurumlarınca öngörülen tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:"Temel prensibimiz, etkileşim ve müzakere yoluyla sorunları anlamak ve çözmektir ancak aynı zamanda, bugüne kadar yaptığımız gibi ve yapmaya devam edeceğimiz gibi, ekonomik baskılara karşı da kararlı duracağız."

"ABD SAVAŞTA DA HİÇBİR ŞEY BAŞARAMADI"

Pezeşkiyan, ABD'nin "savaşta hiçbir şey başaramadığı gibi İran'ın ekonomik baskıya da boyun eğmeyeceğini" savundu.

Meteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o illerMeteoroloji 14 ili uyardı! 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor: İşte o illerYurt
TFF’den Türkiye Kupası’nda yeni düzenlemeTFF’den Türkiye Kupası’nda yeni düzenlemeSpor
iran Mesud Pezeşkiyan
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Patlamalar yaşanıyor, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Eski Bakan Denizolgun'un ölümünde 10 yıl sonra şok rapor!
Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat!
İhbarla gidilen evden 37 klasör belge çıktı
Terör örgütü YPG kendini feshetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası konuştu
Aile şirketi gibi çalışan çete 30 kişiyi 25 milyon lira dolandırdı
26 Ağustos Çarşamba günü gök gürültülü sağanak geliyor
Marmara Denizi'nden ezber bozan deprem araştırması!
Çok Okunanlar
27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor 27 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak geliyor
Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün bu illerde yaşayanlar dikkat!
Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu Gram altın ve çeyrekte yeni rekor: İşte 25 Ağustos 2026 canlı fiyat tablosu
7 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 7 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu!