İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, suç ortağı ABD'yi işaret etti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin konuştu. Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, suç ortağı ABD'yi işaret etti
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, "Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getireceğini" ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, suç ortağı ABD'yi işaret etti - Resim : 1

ABD'Yİ İŞARET ETTİ

Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlenen saldırıların emrini New York'ta bulunduğu sırada verdiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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