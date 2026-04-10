İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesine yönelik saldırıların ardından Türkiye'nin sergilediği kınama tutumunu ve Türk milletinin gösterdiği dayanışmayı takdir ettiklerini bildirdi.

Simge Sarıyar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesine yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonrası Türkiye'nin ortaya koyduğu tavırla ilgili bir değerlendirme yaptı. Pezeşkiyan, süreç içerisinde Ankara'nın gösterdiği diplomatik reaksiyonu ve halk düzeyindeki desteği gündemine aldı.

Pezeşkiyan açıklamasında "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

