İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD ve İsrail'e tepki: "Hangi suçtan dolayı saldırıya uğradık?"

Tahran Acil Durum Teşkilatı'nı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine yönelik saldırılar, ABD ve İsrail'in politikaları ve uluslararası toplumun tutumuna dair açıklamalarda bulundu. Acil durum personeliyle bir araya gelen Pezeşkiyan, savaş koşullarında sağlanan hizmetlerin durumunu değerlendirirken, sivillerin hedef alınmasına ve uluslararası sistemdeki çifte standartlara sert tepki gösterdi.

SAVAŞ KOŞULLARINDA KESİNTİSİZ ACİL HİZMET

Tahran Acil Durum Teşkilatı personeliyle buluşmasında ekiplerin sahadaki durumunu ve sundukları hizmeti inceleyen Pezeşkiyan, acil durum ekiplerinin olay yerlerinde sürekli hazır bulunmasının önemini vurguladı. Kriz anlarında sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürüdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, "Saha araştırmaları, savaş sırasında acil hizmetlerin sağlanması sürecinde herhangi bir aksama olmadığını ve insanların acil tıbbi hizmet alma konusunda herhangi bir eksiklik yaşamadığını göstermektedir. Bu düzeyde bir hizmet sunmak, pratikte büyük ve önemli bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin çalışma şartlarını ve özverisini de değerlendiren Pezeşkiyan, "Bu düzeyde bir hazırlık, fedakarlık ve etkin varlık, ülke için kelimelerle ifade edilemeyecek kadar değerlidir" diye konuştu. Pezeşkiyan, bu motivasyonun ülke geneline yayılmasının önemine işaret ederek, "Bu ruhun halk, yöneticiler ve hizmetliler arasında devam etmesi ulusal otoriteyi güçlendirecek ve bu şartlar altında hiçbir güç bu milleti diz çöktüremeyecektir" dedi.

''İRAN SAVAŞ ARAYIŞINDA DEĞİL''

Ziyaret kapsamında İran'ın ABD ve İsrail saldırganlığına karşı sergilediği tutuma değinen Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin dış politikasındaki önceliklerini açıkladı. Ülkesinin çatışma peşinde olmadığını belirten Pezeşkiyan, "İran savaş arayışında değil ve her zaman farklı ülkelerle diyalog ve yapıcı etkileşimi ön planda tutmuştur. Ancak kendi iradesini dayatmaya ya da ülkeyi teslim olmaya zorlamaya yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkumdur ve İran halkı böyle bir yaklaşımı asla kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında uluslararası sistemdeki çifte standartları eleştiren ve diğer ülkelere yönelik herhangi bir askeri eylemin evrensel olarak kabul görmüş ilkelere aykırı olduğunu hatırlatan Pezeşkiyan, hukukun ihlal edildiğini savundu. Pezeşkiyan, "Ülkemiz hangi suçtan dolayı saldırıya uğradı? Sivilleri, çocukları hedef almanın ve okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere hayati merkezleri yok etmenin uluslararası hukuk ve insani ilkeler çerçevesinde ne gibi bir gerekçesi olabilir?" dedi. Açıklamalarının devamında sivil kayıplara ve önemli kişilerin hedef alınmasına yönelik tepkisini detaylandırarak yineleyen Cumhurbaşkanı, "Ülkemiz hangi suçtan dolayı saldırıya uğradı? Sivilleri, önde gelen isimleri, çocukları hedef almanın ve okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere hayati merkezleri yok etmenin uluslararası hukuk ve insani ilkeler çerçevesinde ne gibi bir gerekçesi olabilir?" şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı, ulusal birliğin gerekliliğini vurguladığı konuşmasını, halkın kriz dönemlerindeki tutumunu değerlendirerek tamamladı. Son dönemde yaşananlara karşı halkın dayanışmasını öven Pezeşkiyan, "Şükürler olsun ki 40 günlük direnişte halkın eşsiz ve örnek teşkil eden birlik ve dayanışması, düşmanların kötü niyetli amaçlarını boşa çıkardı; tüm vatanseverlerin, tarihsel sorumluluklarının bilincinde olarak birliğimizi güçlendirmeye ve ulusal çıkarları desteklemeye yönelmeleri beklenmektedir" dedi.