İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan altyapı tehditlerine yanıt: "İran dimdik ayakta kalacaktır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin altyapı tesislerine yönelik gündeme gelen saldırı tehditlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Tehditleri güç gösterisi değil çaresizlik olarak nitelendiren Pezeşkiyan, İran'ın baskılar karşısında geri adım atmayacağını bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan altyapı tehditlerine yanıt: "İran dimdik ayakta kalacaktır"
Yayınlanma:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, son günlerde ülkesinin altyapısını hedef alan muhtemel saldırı tehditlerine ilişkin kamuoyuna resmi bir değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, yöneltilen tehditlerin İran ulusunun iradesini ve dayanışmasını sarsamayacağını dile getirerek, yönetimin bu duruma karşı alacağı tutumu netleştirdi.

"HAYATİ ALTYAPILAR HALKIN YAŞAM DAMARLARIDIR"

Söz konusu tehditlerin ulaşım, elektrik ve su sanayisi gibi temel yaşam kaynaklarını hedef aldığını belirten İran Cumhurbaşkanı, halkın uzman kapasitesine ve ulusal birliğe güvendiklerini vurguladı. Pezeşkiyan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Ulaşım ağlarından elektrik ve su sanayisine kadar bu altyapıları hedef almakla tehdit etmek, güç gösterisi değil, bir milletin iradesi karşısında çaresizliğin göstergesidir. İran, uzmanlarının bilgi ve kapasitesine, ulusal birliğe ve dayanışmaya dayanarak her türlü baskı ve tehdide karşı dimdik ayakta kalacaktır"

"Kuryeyim" dedi, içeri girip kurşun yağdırdı! Şişli'deki Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme"Kuryeyim" dedi, içeri girip kurşun yağdırdı! Şişli'deki Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişmeGündem
Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon!Spor
iran Mesud Pezeşkiyan
Günün Manşetleri
CHP'de 9 ismin ihracı istendi
MASAK hesapları inceledi, dev hesap hacmi ortaya çıktı!
Önemli açıklamalar
DSÖ'den tüm dünyaya kırmızı kodlu Ebola uyarısı!
İran, ABD'nin Ürdün'deki üssünü vurdu
Deprem ve kaza hasarlı araçları "Sıfır" gibi gösterdiler!
Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Bakan Kurum, COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı
COP31 eylem gündeminin 10 önemli başlığı ve 6 hedefi
İstanbul merkezli 24 ilde şike operasyonu
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor
Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Bu ürünü gören BİM'e akın edecek! Bu ürünü gören BİM'e akın edecek!
750 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 750 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Altın fiyatları çakıldı: 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları Altın fiyatları çakıldı: 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları