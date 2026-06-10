İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan altyapı tehditlerine yanıt: "İran dimdik ayakta kalacaktır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, son günlerde ülkesinin altyapısını hedef alan muhtemel saldırı tehditlerine ilişkin kamuoyuna resmi bir değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, yöneltilen tehditlerin İran ulusunun iradesini ve dayanışmasını sarsamayacağını dile getirerek, yönetimin bu duruma karşı alacağı tutumu netleştirdi.

"HAYATİ ALTYAPILAR HALKIN YAŞAM DAMARLARIDIR"

Söz konusu tehditlerin ulaşım, elektrik ve su sanayisi gibi temel yaşam kaynaklarını hedef aldığını belirten İran Cumhurbaşkanı, halkın uzman kapasitesine ve ulusal birliğe güvendiklerini vurguladı. Pezeşkiyan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Ulaşım ağlarından elektrik ve su sanayisine kadar bu altyapıları hedef almakla tehdit etmek, güç gösterisi değil, bir milletin iradesi karşısında çaresizliğin göstergesidir. İran, uzmanlarının bilgi ve kapasitesine, ulusal birliğe ve dayanışmaya dayanarak her türlü baskı ve tehdide karşı dimdik ayakta kalacaktır"