İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan dış politika açıklaması: “Karşılıklı saygı temelimizdir”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin izlediği siyasete dair net değerlendirmelerde bulundu. Diplomatik vizyonunu uluslararası kamuoyuna aktarmak için ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabını kullanan Pezeşkiyan, İran'ın dış ilişkilerdeki güncel adımlarını ve ilkelerini paylaştı.

''SÖMÜRGECİLİĞİN GELECEĞİN DÜNYASINDA YERİ YOK''

Açıklamalarında küresel düzene ve geleceğin inşasına odaklanan Pezeşkiyan, sömürgecilik anlayışının geleceğin dünyasında hiçbir yeri olmadığına vurgu yaptı. Bu perspektif doğrultusunda Tahran'ın yürüteceği diplomasi dinamiğini özetleyen Cumhurbaşkanı, “İran’ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde dostane ilişkiler geliştirmektir.” dedi.

Dış siyaset ilkelerinin ardından İran toplumunun karakteristik ve tarihsel dokusuna da değinen Pezeşkiyan, halkının köklü geçmişini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı, İran halkının tarihsel olarak hoşgörülü bir halk olduğunu ifade ederken, bu hoşgörünün yanı sıra tarihi boyunca zulümle de aktif bir şekilde mücadele ettiğini söyledi.