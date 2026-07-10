İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'ın sözlerine yanıt: 'Hakaret etmeden konuşamıyor'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yönetimine yönelik kullandığı ağır ifadelere tepki gösterdi. Pezeşkiyan, Trump'ın söylemlerine hakaretle karşılık vermeyeceklerini vurguladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'ın sözlerine yanıt: 'Hakaret etmeden konuşamıyor'
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İran cephesi, ABD Başkanı'nın İranlı liderler hakkındaki sert nitelemelerine yönelik pozisyonunu netleştirdi. Cumhurbaşkanı, Amerikan liderinin üslubunu doğrudan hedef alarak eleştirilerini sıraladı.

Mesud Pezeşkiyan, yönetimine yöneltilen söylemleri değerlendirirken karşı taraftan herhangi bir tavsiye veya yönlendirme kabul etmeyeceklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:b"Ellerine çocukların kanı bulaşmış birinden bu tür bir politika dersi almayacağız. Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri. Ağzından çıkan sözler kadar düşünceleri ve üslubu da hakaret içeriyor. Haklarımızı kararlılıkla savunuyoruz"

NE OLMUŞTU?

İki ülke arasındaki bu son sözlü gerilimin kaynağı, Donald Trump'ın Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ndeki konuşmasına dayanıyor. Zirve mesaisi sırasında kürsüden resmi bir açıklama yapan Trump, İran ile aralarındaki ateşkesin "sona erdiğini" duyurmuştu.

ABD Başkanı, ateşkesin bittiğini ilan ettiği bu konuşma esnasında İranlı liderleri doğrudan hedef almış ve söz konusu yöneticileri "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" olarak nitelendirmişti.

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