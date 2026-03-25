İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan türkçe paylaşım: ''Erdoğan'ın İsrail karşıtı tutumu takdire şayan''

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden yaptığı Türkçe bir paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik politikalarını ve tutumunu takdir ettiğini açıkladı.

Pezeşkiyan, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "aziz kardeşim" ifadesini kullanarak şu sözlere yer verdi:

''T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır.Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz''

MSB duyurdu: Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter sözleşmesi bugün imzalanıyorMSB duyurdu: Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter sözleşmesi bugün imzalanıyorGündem
Ticaret Bakanlığı tek tek ifşa etti! O ürünler toplatılıyorTicaret Bakanlığı tek tek ifşa etti! O ürünler toplatılıyorGündem
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter sözleşmesi bugün imzalanıyor
Ticaret Bakanlığı tek tek ifşa etti
Sözde yardım kuruluşlarıyla örgüte para aktarmışlar...
2025 yılı işsizlik rakamları belli oldu
Ünlülere uyuşturucu operasyonu
Lübnan Hizbullahından İsrail'in kuzeyine kapsamlı operasyon
"Savaş konjonktürüne çok iyi hazırlandık"
Ağrı'da askeri araç kazasında 1 şehit
18 şüphelinin 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 25 Mart Çarşamba Gazete manşetleri 25 Mart Çarşamba