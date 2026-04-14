İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkiye, Rusya ve Çin övgüsü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığına ve suçlarına karşı tavır alan aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin tutumunu takdirle karşıladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, küresel ve bölgesel aktörlerin Siyonist işgal rejiminin saldırganlığına karşı sergilediği diplomatik tutumları değerlendirdi. Pezeşkiyan, kritik tarihi dönüm noktalarında medeniyetlerin gerçek niteliğinin bu tür tavizsiz duruşlarla tezahür ettiğini vurguladı.

TARİHSEL VE KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Pezeşkiyan; İspanya, Çin, Rusya, Türkiye, İtalya ve Mısır gibi ülkelerin işgal rejiminin işlediği suçlara karşı çıkmalarını, bu ülkelerin köklü geçmişlerine dayandırdı. Cumhurbaşkanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Medeniyetlerin niteliği, kritik tarihi dönüm noktalarında kendini gösterir. İspanya, Çin, Rusya, Türkiye, İtalya ve Mısır'ın Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığı ve suçlarına karşı duruşları, derin kültürel ve tarihsel köklerinden kaynaklanmaktadır."

DİPLOMATİK SAF VE BÖLGESEL İSTİKRAR

Söz konusu açıklama, Siyonist rejimin bölgedeki gerilimi tırmandıran eylemlerine karşı uluslararası düzlemde yükselen itirazların Tahran yönetimi tarafından stratejik bir önemle takip edildiğini gösteriyor. Pezeşkiyan’ın işaret ettiği bu cephe, bölgedeki "savaş kışkırtıcılığına" karşı medeniyetlerin ortak hafızasının ve tarihsel sorumluluğunun bir yansıması olarak nitelendirildi.

