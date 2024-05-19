İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterindeki personelle iletişim kuruldu!

İran medyasında yer alan bilgiye göre helikopterdeki bir personel ve yolcu ile pek çok kez iletişim kuruldu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterindeki personelle iletişim kuruldu!
Reisi'nin helikopterindeki personelle iletişim kuruldu!
Editör: Uğur Çam
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TASNİM Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapması sonrası, helikopter personeliyle iletişim kuruldu. 

"CİDDİ BİR KAZA OLMADIĞI ANLAŞILIYOR"

TASNİM Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, kaza yapan helikopterdeki bir personel ve yolcu ile iletişime geçildi. TASNİM muhabiri, bölgeden yaptığı yayında, verilen bilgiye dayanarak, "Ciddi bir kaza olmadığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Bu bilgi sonrası helikopterin kaza geçirmediği, sert iniş yaptığı düşüncesini kuvvetlendirdi. Muhabir, "Olayı iki kilometrelik bir mesafeden takip ediyoruz. Umarım güzel haberler alırız" dedi.

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# reisi # iran # Tasnim Haber Ajansı
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