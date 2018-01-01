İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bir kaç ay önce İran milletini terörist olarak niteleyen Amerika Başkanının şimdi İran halkı için acıma duygusu içinde olmasına gerek olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün bakanlar kurulu oturumunda İran'ın bazı yerlerinde yaşanan protestolara işaretle; “İran halkının anayasaya göre ve vatandaşlık haklarına göre, eleştiri ve itirazlarını serbest bir şekilde gösterme hakkının olduğunu” söyledi.



Ruhani, yetkili kurumların halkın meşru itiraz ve eleştirileri alanında hatta onların kanuni yürüyüş ve toplanmaları için gerekli ortamı hazırlamaları gerektiğini belirterek; “elbette bu İran halkının ve İslam inkılabı dostlarının yaşamını ve güvenliğini bozacak durumda olmamalıdır” dedi.



Bazı sorunlarımızı çözmek zaman alıyor ve hükümet ile halk bu sorunları aşmak için el ele vermeli diyen Ruhani, şöyle devam etti: Ancak İran halkının eleştirileri sadece ekonomiyi kapsamıyor. Milletimiz yolsuzluğu da konuşuyor ve sorunların net olarak aydınlatılması gerektiğini söylüyorlar. Bunun yanı sıra halkın eleştirilerini medya kuruluşlarında yalnız yürütme organına yönlendirmek de doğru değildir. Aslında vatandaşlar, yolsuzlukla mücadele konusunda daha ciddi adımlar atılması gerektiğini ve bazı sorunların neden iyi bir şekilde açıklanmadığını konuşuyor.



İran İslam nizamı düşmanlarının komplolarına da değinen Cumhurbaşkanı Ruhani; İran milletinin her zaman ülkenin çok hassas şartlarında, bölge ve dünyayı da algılayarak milli maslahata göre karar aldığını söyledi.



Ruhani, “Bugün Amerika'da halkımızla empati kurmak isteyen bu şahıs, birkaç ay önce İran halkını terörist olarak hitap ettiğini unutmuş. İran'a tamamen karşı olan bu kişi, İran halkına merhamet göstermeye hakkı yoktur” diye konuştu.



İran Cumhurbaşkanı, bölgedeki bazı Arap ülkelerinin hiç bir zaman İran halkıyla iyi ilişkiler içinde olmadığını ve şimdi de yaşanan gelişmelerden sevindiklerini belirterek; “Milli güvenlik, huzur ve milli insicam, vahdet ve kardeşlik, bölgede İran'ın en büyük sermayesidir” dedi.



İran Cumhurbaşkanı Ruhani; hükümetin, halkın malına ve sosyal düzenini bozacak gruplara asla tahammül etmeyeceğini söyledi./Tesnim Haber Ajansı