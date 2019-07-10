İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere'yi uyardı

İran ile batılı ülkeler arasında gerilim artıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, deniz güvenliğini bozduğunu belirttiği İngiltere'yi uyardı. Cevat Zarif ise Netanyahu ve Bolton'ın Trump'ı kandırdığını iddia etti. Bu arada İran ile ABD arasında yeni bir gelişme yaşandı. Amerikan Genelkurmay Başkanı, deniz güvenliğini sağlamak için bir plan üstünde çalıştıklarını duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da konuştu. İran ile batılı ülkeler arasında yaşanan gerilime değindi.



Ruhani, İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerine el koymasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.



İngiltere'nin iç siyasette çalkantılı bir dönem geçirdiğini ve parlamento ile hükümet arasında uyum bulunmadığını söyleyen Ruhani, "Bu şartlarda İran'ın petrol tankerini alıkoymak ahmakça bir iş" ifadesini kullandı.



Hasan Ruhani, İngiltere'yi denizlerde güvensizlik yaratmakla suçladı, "Bunun sonuçlarını daha sonra fark edeceksiniz" dedi.



İran Cumhurbaşkanı ayrıca Amerika'nın çekildiği nükleer anlaşma hakkında da açıklama yaptı.



Ruhani, "Biz, anlaşmanın taraflarına 14 ay fırsat verdik ve daha sonra 2 ay daha süre verdik. İran'ın attığı adımlar tamamen doğru ve hukuk çerçevesinde atılmıştır" dedi.



Ruhani, Avrupa ülkelerine işaret ederek "Nükleer anlaşmayı ayaklar altına alan ve uluslararası taahhütlerin temellerini sarsan ABD'den endişe duymalılar, İran'dan değil" ifadesini kullandı.



İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise İsrail Başbakanı Netanyahu ve Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı suçladı.



"TRUMP'I KANDIRDILAR: Bolton ve Netanyahu, 2005'te İran ile E3 arasında varılan Paris Anlaşması'nı sıfır zenginleştirme konusunda ısrar ederek ortadan kaldırdı. Şimdi de aynı vesveselerle Donald Trump'ı nükleer anlaşmayı ortadan kaldırması için kandırdılar."



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren uranyum zenginleştirmede sınırını kaldıracaklarını söylemişti. Ruhani ayrıca Batılı ülkelerin anlaşmaya uyması halinde bir saat içinde kısıtlamalara uymaya tekrar başlayacaklarını da dile getirmişti.



Öte yandan ABD Hürmüz ve Bab'ül Mendeb Boğazları'nda tansiyonu yükseltecek yeni bir hamle geldi.



Amerikan yönetimi, bölgeye komuta kontrol gemileri sevk etmek amacıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de dâhil olduğu bir plan oluşturdu. Planı ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford duyurdu.



Dunford, "Hatırı sayılır miktarda ülkeyle, Hürmüz ve Bab'ül Mendeb Boğazları'nda seyir serbestisini koruma altına almak amacıyla ortak bir koalisyon oluşturulabilirliğini değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. Amerikalı General, gönüllü ülke sayısı arttıkça görevi genişleteceklerini söyledi.



ulusal.com.tr

