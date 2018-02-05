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İran Cumhurbaşkanlığı ofisine saldırı girişimi

İran Cumhurbaşkanlığı ofisi kampüsüne girmeye çalışan bıçaklı saldırgan gözaltına alındı

İran Cumhurbaşkanlığı ofisine saldırı girişimi

İran Cumhurbaşkanlığı ofisine saldırı girişiminde bulunuldu. Ofis önünde silah sesleri duyuldu.

İran'da Cumhurbaşkanlığı ofisine girmek isteyen kişi güvenlik güçleri tarafndan uyarıldı.

Uyarılara aldırış etmeyen kimliği belirsiz şahsın bıçak çekmesi, hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin uyarıları dikkate almayan kişinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Bacağından vurularak gözaltına alınan şahsın kimliği henüz açıklanmazken olayın terör bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #cumhurbaşkanlığı
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