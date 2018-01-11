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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hucidek kenti olan deprem yerel saatle 06.48'de meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Hucidek kenti #İranda deprem #Kerman eyaleti
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