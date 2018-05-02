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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Pasifik Okyanusu'nda ABD'ye bağlı Mariana Adaları'nda 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

İran’ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Sisaht ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İran Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, yerel saat 08.38'de Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Sisaht ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin eyalet merkezi Yasuc kentinin yanı sıra Fars ve İsfahan eyaletlerinde de hissedildiği belirtildi.

İlçe merkezi ve bağlı köylerinde yapıların bazıları hasar gördü. Depremde 18 kişi yaralandı.

PASİFİK'TE 7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Pasifik Okyanusu'nda ABD'ye bağlı Mariana Adaları'nda 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezi, Guam Adası'ndaki Hagatna kentine 341 kilometre, Mariana Adaları üzerindeki Pagan kentine 205 kilometre ve Japonya'nın Okinawa Adası'na da 2,071 kilometre uzaklığında belirlenen depremin derinliği de 156 kilometre olarak ölçüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Buyer Ahmed #Kohgiluye #deprem #iran
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