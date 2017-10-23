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İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Ziyaretali kırsalında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Ziyaretali bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 03.54'te kaydedilen depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. 

Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #deprem #hürmüzgan #Ziyaretali
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