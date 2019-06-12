İran'da arabuluculuk diplomasisi hız kazandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ardından, İran ile ABD arasında yaşanan krize çözüm arayışları kapsamında Japonya Başbakanı Shizo Abe de bugün Tarhan'a gitti.

İran ile Amerika arasında tansiyon artmaya devam ederken İran'da arabuluculuk diplomasisi hız kazandı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tahran ve Washington arasındaki tansiyonun düşürülmesi ve nükleer anlaşmanın devamlılığı konusunda temaslarda bulunmak için dün İran'a gelmişti.Almanya Dışişleri Bakanı, İran ile nükleer anlaşmanın sürdürebilmesini umduğunu ifade ederek tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini gerektiğini söyledi.Bakan Maas, Amerika'nın yaptırımlarına rağmen Avrupa'nın İran ile iş yapabilmesine olanak sağlayan Instex ödeme mekanizmasını da devam edeceğini belirtti.İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa'nın Amerika'nın İran'a karşı uyguladığı ekonomik yaptırımların karşısında yer alması gerektiğini dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımlarını "ekonomik terörizm" olarak nitelendirdi.İran'ın hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmayacağının altını çizse de nükleer anlaşmadaki tarafların taahhütlerini yerine getirmesini istedi.Ortadoğu'da temaslarda bulunan Maas'ın ardından Japonya Başbakanı Shizo Abe (Şinzo Abe)'de Tarhan'a gitti.İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek olan Abe, iki ülke arasındaki gerilimi düşürmek adına temaslarda bulanacak.Ay sonunda düzenlenecek G20 zirvesi öncesinde gerçekleşen görüşmede, Amerika'nın yaptırımları ve nükleer anlaşmanın durumu ele alınacak.Liderlerin peş peşe gerçekleştirdiği Tahran ziyaretleri, ülkelerin İran ve ABD arasındaki gerilimi azaltma çabası olarak değerlendiriliyor.