İran'ın Sistan ve bulucistan eyaletinin güneyindeki liman kenti Çabahar'da polis merkezini hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.
Teröristler bomba yüklü araçla kentteki polis karakolunu hedef aldı. Meydana gelen olayda en az 4 sivil hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı
Haber: Yakup Aslan
İran'da teröristler tarafından polis karakolunun hedef alındığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti 23 kişi de yaralandı
İran'ın Sistan ve bulucistan eyaletinin güneyindeki liman kenti Çabahar'da polis merkezini hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.