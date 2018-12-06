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İran'da bombalı saldırı!

İran'da teröristler tarafından polis karakolunun hedef alındığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti 23 kişi de yaralandı

İran'da bombalı saldırı!

İran'ın Sistan ve bulucistan eyaletinin güneyindeki liman kenti Çabahar'da polis merkezini hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

Teröristler bomba yüklü araçla kentteki polis karakolunu hedef aldı. Meydana gelen olayda en az 4 sivil hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı

Haber: Yakup Aslan 

Etiketler; #iran #bombalı saldırı
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