İran'da pazar günü 66 yolcu ve mürettebat ile düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. İran, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklar ile hizmet veriyor, uçak filosunu yenileyemiyor.

İran'ın başkenti Tahran'dan havalandıktan bir süre sonra İsfahan yakınlarında düşen Aseman Hava Yolları'na ait yolcu uçağının enkazı bulundu.



Açıklama, İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif'ten geldi.



Sözcü, enkaz yerinin helikopter ve insansız hava araçlarıyla tespit edildiğini belirtti.



Şerif, uçağın Nukul Köyü kırsalında Dina Dağı'nın 4 bin metre yüksekliğinde görüldüğünü, arama kurtarma ekiplerinin bu noktaya sevk edildiğini kaydetti.



Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları'na ait çift motorlu ATR-72 tipi yolcu uçağı pazar günü İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüş, uçaktaki biri çocuk 60 yolcu ile 6 kişilik mürettebattan kurtulan olmamıştı.



İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle uçak filosunu yenileyemiyor. Buna bağlı olarak son 39 yıl içinde İran'da 200'den fazla uçak kazası ve 2 binin üzerinde can kaybı yaşandı.





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