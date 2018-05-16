Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistinlilere yaptığı kanlı saldırılar İran’ın başkenti Tahran’da protesto edildi. 1979 yılında ele geçirilen Amerikan büyükelçiliği önünde yapılan eylemde İranlılar, ABD ve İsrail’in kanun tanımaz kararlarına karşı uluslararası toplumu göreve çağırdı.

İran’ın başketi Tahran’da İsrail ve ABD’ye öfke gösterileri vardı.



Tahranlıların protesto adresi 1979 İslam devrimi sonrası İranlı öğrenciler tarafından el konulan ABD’nin İran büyükelçiliği binası oldu.



Eski büyükelçilik binasına dev Filistin bayrağı asan protestocular, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamı ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüse taşımasını protesto etti.



İranlılar dünya kamuoyunu, ABD’nin uluslarası hukuku hiçe sayarak aldığı Kudüs kararına karşı tavır almaya davet etti. İslam dünyasına İsrail’in katliamlarına karşı eyleme geçme çağrısında bulundu.



ABD ve İsrail bayraklarının ateşe verildiği eylemde sık sık Siyonizm ve Emperyalizm karşıtı sloganlar atıldı.





HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

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