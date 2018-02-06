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İran'da hava kirliliği

Hava kirliliği sebebiyle Tahran'da ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi

İran'da hava kirliliği

 İran'ın başkenti Tahran'da, hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, basın mensuplarına açıklama yapan Tahran Çevre Müdürü Kiyumers Kelanteri hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir gün daha ara verileceğini duyurdu.

Başkentte ilkokullar dün de tatil edilmişti.

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 5 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple ilkokullar sık sık tatil ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #tahran #İranda hava kirliliği #İlkokullarda tatil
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