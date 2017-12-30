İran'da hükümet karşıtı protestolara Amerika'dan açık destek geldi. Gösterilerin ekonomik nedenlerle başladığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'den ise "Protestoların ardında başka nedenler var" açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Ruhani yönetimi karşıtları son olarak Kirmanşah'ta sokağa çıktı. Tahran ve Tebriz gibi büyük metropollerde ise durum sakin

İran'da hükümet karşıtı göstericiler Kirmanşah şehrinde biraraya geldi.



Ekonomik sıkıntıları protesto eden göstericiler İran Cumhurbaşkanı Ruhani karşıtı sloganlar atarak kent sokaklarında yürüdü.



Göstericilerle polis arasında da küçük çaplı arbede yaşandı. Polis, grupları dağıtmak için gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Gösteriler sırasında gözaltına alınanlar oldu.



İRAN'DAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkesindeki protestolarla ilgili konuştu. Cihangiri, "hayat pahalılığı" gerekçesiyle yapılan sokak gösterilerinin ardında başka nedenlerin olduğunu belirtti.



ABD'DEN PROTESTOCULARA DESTEK



Amerika Birleşik Devletleri ise eylemleri destekliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "İran yönetimi, halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." mesajı paylaştı.



Amerika Dışişleri Bakanlığı da İran'daki olayları yakından takip ettiklerini, gösteriler sırasındaki gözaltı olaylarını kınadıklarını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert "İran'ın dolandırıcı bir ülkeye çevrildiğini" söyledi.



VATAN PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Vatan Partisi ise İran hükümetine ve halkına destek verdi. Twitter'den yapılan açıklamada, "İran halkı ve devleti, Amerikancı kalkışmayı bozguna uğratacaktır. ABD-İsrail-Suudi Arabistan şer cephesi Suriye'de olduğu gibi İran'da da kaybedecektir." denildi.



Protestolar 2009'daki Yeşil Hareketin eylemlerinin yıldönümüne denk gelmesi dikkat çekiyor. İran'ın geçtiğimiz aylarda açıklanan yeni bütçesi protesto edilirken eylemlerin provoke edilmek istendiği gelen bilgiler arasında. Olaylara Devrim Muhafızlarının henüz bir müdahalesi ise bulunmuyor.



ulusal.com.tr