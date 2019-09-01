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İran'da İsrail'in eğittiği iddia edilen meddahlar gözaltına alındı

İran Meddahlar Başkanı Yusuf Ercuni, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişlerinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Aşura" törenlerini bozmak üzere İsrail'de eğitim aldıklarını iddia ettiği meddahlardan bazılarının gözaltına alındığını bildirdi.

İran'da İsrail'in eğittiği iddia edilen meddahlar gözaltına alındı

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ercuni, İsrail'in İran'daki "Aşura" törenlerini bozmak için eğittiği meddahlardan bazılarının emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınanların sayısı ve nitelikleri konusunda detay vermeyen Ercuni, ülke genelinde resmi rakamlara göre 150 binin üzerinde meddah bulunduğunu kaydetti.

İran'da Ehlibeyt ve başta Hazreti Hüseyin olmak üzere 12 İmam'ın üstün vasıfları ve çektikleri sıkıntıları ilahi ve şiirlerle anlatan kimselere "meddah" veya "ruzehan" deniliyor.

Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişlerinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İran'da düzenlenen Aşura törenleri ülke genelinde matemlerle anılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Aşura #gözaltı #iran #israil #meddah
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