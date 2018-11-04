İranlılar ülkelerini hedef alan yeni yaptırımların ilan edildiği gün, ele geçirdikleri ABD büyükelçilik binasının önünden Washinton'a meydan okudu. Eski büyükelçilik binası önünde gerçekleşen gösteride ABD'ye öfke vardı. Törende konuşan İran Devrim Muhafızları başkomutanı Tümgeneral Ali Caferi ülkesini hedef alan yeni yaptırımlara tepki gösterdi. Tümgeneral Caferi "ABD büyükelçiliği açık kalsaydı devrim başarısız olurdu" dedi.

İranlılar 1979 yılı 4 Kasım'ında üniversiteli öğrenci tarafından ele geçirilen Tahran'daki ABD büyükelçiliğinin önündeydi.



ABD ve İran ilşkilerinin koptuğu tarih olan Büyükelçilik eyleminin ardından her yıl kutlanan Küresel Empeyalimle mücadele günü törenlerinde bu yılda ABD'ye öfke büyüktü.



Telagani caddesindeki eski büyükelçilik binası önünde gerçekleşen gösterilerde ellerinde Amerika ve İsrail karşıtı dövizler taşıyan İranlılar, taşıdıkları füze maketleri ile dikkat çekti.



Amerika ve İsrail bayraklarının ateşe verildiği eylemde konuşan İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Ali Caferi, ABD'nin İran'ı hedef alan yaptırımlarının yine başarısızlıkla sonuçlanadağını söyledi.



Tümgeneral Caferi "Allah'ın yardımı başta olmak üzere İran halkının direnişi vasıtasıyla düşmanın psikolojik savaşla başlattığı son projesi olan ekonomik savaşı da kazanacağız" dedi.



"ABD'nin İran'a karşı aldığı yaptırım projesinin bir işe yaramadan çöküşe uğradığına tanık olduk" diyen İranlı komutan "ABD'nin gücünün çökmekte olduğunu" söyledi.



4 Kasım tarihinin ABD emperyalizminin İran'da çöküş tarihi olduğunu söyleyen İranlı komutan "Eğer büyükelçilik ele geçirilmeseydi devrim kırkıncı yıldönümünü göremezdi" dedi.



4 Kasım'ın yıldönümünde Ulusal Kanal mikrofonuna konuşan İranlılar ABD'den korkmadıklarını söylediler.



Biz devrimden sonraki dördüncü nesiliz. Ve eminiz ki Amerika hiçbir halt edemez. Ambargolar ya da başka engellemeler bağımsızlığımızdan bizi vazgeçiremez. Bizden sonrakilerde 100 nesil 200 nesil bağımsız olacak)))





HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

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