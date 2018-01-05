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İran'da ne yapılmak isteniyor

Amerika kışkırtmasıyla İran'da çıkarılmak istenen kaos, amacına ulaşamadan sona erdi. Peki, İran'da ne yapılmak isteniyor, İran karışırsa Türkiye bundan nasıl etkilenir? Bu soruların cevabını Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hilmi Bayraktar verdi

Ortadoğu'daki ülkelerin kaderi birbirine bağlı. Birinde oynayan taş bir diğerini etkiliyor. Özellikle İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın bütünlüğü bölgesel işbirliğinden geçiyor.

Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Ortadoğu'daki gelişmeleri Ulusal Kanal'a değerlendirdi. İran'daki kışkırtmanın nedenlerini anlattı.

İran'da çıkacak karışıklık Türkiye'yi büyük ölçüde etkiler.

Ulusal Kanal'a konuşan Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Bayraktar, bölge ülkelerin birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Eski Rektör Yardımcısı Bayraktar, İran'a gidip birebir orada gözlem yapmış.

HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #gaziantep #amerika
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