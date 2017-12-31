Son günlerde İran'da, halkı kurallara çiğneyecek şekilde gösteriye çağıran hachtaglı tweetler hangi ülkelerden atılıyor?

Cumartesi günü öğle saatlerinin ardından İran'ın Meşhet, Tahran ve bazı vilayetlerin merkez kentlerinde hayatın pahalığını protesto etmek için eylemler düzenlenirken, eylemcilerin arasından çıkan küçük gruplar, kamu merkezleri ve bankalara saldırmaya başladı.



Halkı muhtelif kentlerde protestoya ve kargaşaya çağrılmasında en çok kullanılan sosyal paylaşım ağlarından biri twwiter oldu.



İran'da ekonomik şartları protesto için gösteri düzenlenirken, twwiter gibi bazı sosyal paylaşım ağları, insanları protesto ve kargaşa çıkarmaya davet için kullanıldı.



Ancak bazıları halkın hayat pahalığını protesto etmek için düzenlediği gösterilerden faydalanarak, kamu ve devlet merkezlerine zarar verdi.











Halkı kargaşaya çağıran hachtaglı tweetlerin nereden yönetildiği ve yönlendirdiğini görmek için trendsmap sitesine başvurduk.



Bu sitede #تظاهرات_سراسری aramasın yapıldığında, yüzde 27'si Suudi Arabistan'dan, yüzde 26'sı İran'dan, yüzde 7'si İngiltere'den, yüzde 5'i Fransa, yüzde 5'i Almanya, yüzde 4'ü ise BAE'den ve gerisi de Kanada, Siyonist rejim, Polonya, Avustralya, İsviçre, Hollanda, İsveçre ve diğer ülkelerden atıldığı ortaya çıkıyor.



Bu verilere göre; İran'dan #تظاهرات_سراسری hachtaglı tweet atılırken yurt dışında toplam yüzde 74 oranında kullanıcılar tarafın aynı tweet atılmıştır.



Sadece geçen bir gün zarfında, #تظاهرات_سراسری hachtaglı tweet, twwiter üzerinden atıldı. Aynı tweetin atıldığı kentlerin başında ise Riyad ve Mekke yüzde 14 oranıyla geliyor.



Daha ilginç olanı ise aynı hachtagla atılan tweetlerin yüzde 35 Arapça olarak yayınlandı.



#تظاهرات_سراسری hachtagını kullanan Araplar'ın çoğunun Fars dili bile bilmeden aynı hachtagı tweeterden yayınlayarak, tweeterin trendi haline getirmeye çalıştılar.



Kaynak: Tesnim Haber Ajansı