İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Ruyder ilçesi olan depremin yerel saatle 09.37'de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.



Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.