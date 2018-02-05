İran, sanal alışveriş ve para transferi teknolojilerinde milli yazılımı teşvik ediyor. Ülkede elektronk transfer konusunda dışa bağımlılığı azaltan kurumlar Tahran üniversitesince ödüle layık görüldü. İran Merkez Bankası genel müdür yardımcısı Nasır Hekimi, İran'a uygulanan yaptırımlar ve engellere rağmen, bu alanda ciddi ilerleme kaydettiklerini söyledi

İnternet üzerinden yapılan sanal işlemler modern yaşamın bir parçası haline geldi.



Tüm dünyada gelişen sanal alışveriş ve para transferi teknolojilerini yerli yazılımlar ile dışa bağımlılığını engellemeyi hedefleyen İran, bu alanda başarıya ulaşan kurumları ödüllendirdi.



Ödül töreni Tahran üniversitesinde gerçekleşti.



Töreninde konuşan İran iletişim ve teknoloji bakan yardımcısı Nasrullah Cihangiri, ülkede uygulanan e-devlet yazılımının milli çalışmalarla daha da yaygın hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi.



Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan İran Merkez Bankası genel müdür yardımcısı Nasır Hekimi, gelişen teknolojiye uyum sağlarken bunun dışa bağımsız olmasına gayret ettiklerini söyledi.



Hekimi, yaptırımlar ve önlerine çıkarılan uluslarası zorluklara zorluklara rağmen, mali konulardaki yerli yazılımlar ile müşterilere hizmet sunulmanın hedeflendiğinin altını çizdi.



HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

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