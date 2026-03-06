İran daha asıl kozunu oynamadı: Yeni nesil füzeler için geri sayım!

Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev yapan ve ismi açıklanmayan bilgi sahibi bir yetkili, son yedi gün içerisinde bölgedeki ABD ve Siyonist rejim mevzilerine yönelik düzenlenen saldırıların teknik detaylarını paylaştı.

ESKİ STOKLAR KULLANILDI, YENİ NESİL BEKLEMEDE

Fars haber ajansına göre, yetkili, bu operasyonlarda 2011 ile 2021 yılları arasında üretilen füzelerin tercih edildiğini bildirdi. Saha gelişmelerini değerlendiren kaynak, çatışma döneminin uzayabileceği öngörüsüyle hareket ettiklerini vurgulayarak; kullanılan füzelerin büyük çoğunluğunun 2012, 2013 ve 2014 yapımı olduğunu, nadir durumlar haricinde İran'ın henüz yeni nesil füzelerini sahaya sürmediğini kaydetti.

Ülkenin savunma sanayisindeki dinamizme dikkat çeken yetkili, füze montaj hatlarındaki tasarım ve üretim döngüsünün her zaman aktif olduğunu ifade etti. Çeşitli füze sistemlerinin üretim süreçlerinin eş zamanlı ve sürekli olarak devam ettiğini belirten yetkili, savunma sanayisinin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu dile getirdi.

Düşman hareketlerine karşı izlenecek gelecek stratejilere de değinen bilgi sahibi kaynak, saldırı tarzında köklü bir değişikliğe gidileceğinin sinyalini verdi. Önümüzdeki günlere işaret eden yetkili, "Önümüzdeki günlerde, uzun menzilli, gelişmiş ve az kullanılmış füzelerin kullanıldığı yeni bir saldırı tarzının uygulamaya konulması bekleniyor." ifadelerini kullanarak yeni bir harekat dalgasının hazırlıklarını teyit etti.