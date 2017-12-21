banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

İran'daki depremde ölü ve yaralılar var

İran Tahran'da dün gece meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde en az 2 kişi öldü, 97 kişi yaralandı

İran'daki depremde ölü ve yaralılar var

İran'ın başkenti Tahran'da dün gece meydana gelen depremde en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 97 kişinin yaralandığı bildirildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın haberine göre, İran Ulusal Kriz Yönetim Örgütü Başkanı İsmail Neccar, 5,2 büyüklüğündeki depremde Tahran'ın Malard ilçesi ve Kazvin kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İran Kızılayı Arama Kurtarma Birimi Başkanı Murtaza Selimi ise deprem sonucu Tahran, Kazvin ve Elborz kentleri ile Save ilçesinde toplam 97 kişinin yaralandığını açıkladı.

Merkez üssü Tahran'ın Malard ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #iran #deprem #tahran
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Mustafa Cengiz: İlk görüşeceğim isim Fatih Terim'dir
Sonraki Haber
Neymar, Belçika'dan sürpriz bekliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.