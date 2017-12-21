İran Tahran'da dün gece meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde en az 2 kişi öldü, 97 kişi yaralandı

İran'ın başkenti Tahran'da dün gece meydana gelen depremde en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 97 kişinin yaralandığı bildirildi.



İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın haberine göre, İran Ulusal Kriz Yönetim Örgütü Başkanı İsmail Neccar, 5,2 büyüklüğündeki depremde Tahran'ın Malard ilçesi ve Kazvin kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



İran Kızılayı Arama Kurtarma Birimi Başkanı Murtaza Selimi ise deprem sonucu Tahran, Kazvin ve Elborz kentleri ile Save ilçesinde toplam 97 kişinin yaralandığını açıkladı.



Merkez üssü Tahran'ın Malard ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtilmişti.