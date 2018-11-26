banner999
İran'daki depremde yaralı sayısı artıyor
İran'daki depremde yaralı sayısı artıyor
Rusya'dan flaş açıklama
Rusya'dan flaş açıklama
Tehlikeli yakınlaşma
Tehlikeli yakınlaşma
Emniyetten o iddiaya yalanlama
Emniyetten o iddiaya yalanlama

İran'daki depremde yaralı sayısı artıyor

 İran'ın Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 513'e yükseldi.

İran'daki depremde yaralı sayısı artıyor

Kermanşah Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Muradi, yaptığı açıklamada Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab'ta 235, Gilanigarb'ta 108, Kasrı Şirin'de 97, Batı İslamabad'ta 57, Revanser'de 10 ve Delaho'da da 6 olmaz üzere toplam 513 kişinin yaralandığını söyledi.

Muradi, İran resmi ajansı IRNA'daki açıklamasında 44 ambulans ile bir otobüs ambulansın deprem bölgesinde vatandaşlara hizmet verdiğini kaydetti.

Deprem nedeniyle okulların ve üniversitelerin tatil edildiği Kermanşah'ta, elektriğin verildiği ve geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara gerekli yardımların ulaştırıldığı ifade edildi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinliğinde, yerel saatle 20.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #iran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.