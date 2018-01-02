İran'daki eylemlerde özel kışkırtma bölgeleri seçildiği ortaya çıktı. Bazı gruplar silahlandırılarak Fars, Kürt ve Arap'ların yaşadığı hassas kentlerde kışkırtma eylemleri yapıldı. Türklerin yaşadığı Tebriz'de ise kışkırtma planı tutmadı. Öte yandan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, kışkırtmalarla ilgili ilk kez konuştu. İran'ın dini lideri, "düşmanlarının ülkede karışıklık çıkardığını" söyledi. İşte İran'da yaşananların ayrıntıları...

Perşembe günü Meşhed'te ekonomik taleplerle başlayan eylemlere Amerikan İsrail müdahalesinin ayrıntıları netleşiyor. Ülkenin demografik olarak hassas kentlerinde silahlı provakatörler ortaya çıktı. İsfahan kentinde bir grup silahlı, kamu dairelerine saldırdı. Olayda dokuz kişi yaşamını yitirdi.



Yine Irak sınırındaki, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgeler ile güneydeki Arap nüfusun yaşadığı Ahvaz'da özel tertipler yapıldı. Halkın Mücahitleri örgütü ve PKK bağlantılı terör örgütleri silahlı isyan ve ayaklanma çağrıları yaptı. Bu kentlerde şiddetin dozu yüksek oldu. Kamu binalarına yönelik silahlı saldırılar püskürtüldü. Öte yandan en büyük Kürt nüfusun yaşadığı Tebriz'de kışkırtma planları tutmadı.



Olaylarla ilgili İran'ın dini lideri Ali Hamaney Tahran'da konuştu. Hamaney, protesto eylemlerini "ülkenin düşmanlarının para, silah ve ajanlarını kullanarak başlattığını" söyledi. Hamaney açıklamasında Son günlerde, İran'ın düşmanları, İslam Cumhuriyeti'nde sorunlar çıkartmak için aralarında para, silahlar, siyaset ve istihbarat organlarının da bulunduğu farklı araçlar kullandı" ifadesine yer verdi.



İran Genelkurmay Başkanlığı da ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolara verdiği desteğin yeni bir fitnenin göstergesi olduğunu söyledi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi (MGK) Sekreteri Ali Şemhani, ise sosyal medya kampanşarına dikkat çekti. Şemhani, “İran'daki olaylarla ilgili oluşturulan hashtag'lar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan tarafından yönetiliyor” dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'un strateji belgesini ilan etmesinden sonra olayların patlaması ayrıca dikkat çekti. O belgede, "Amerika'nın İran'ın iç dinamiklerini hareketlendirmesi gerektiği" vurgulanmıştı...





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