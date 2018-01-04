İran'daki hükümet karşıtı gösteriler sona erdi. Amerika kışkırtmalarıyla protestolara sahne olan ülkede olaylar tersine döndü. Hemen hemen her kentte "Devrime Bağlılık ve Millî Birlik Yürüyüşleri" yapıldı. Milyonlarca İranlı meydanlarda toplanarak hükümeti destekledi.

Ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek başlatılan protestolar sona erdi. Açıklamayı İran devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Komutanı Ali Caferi yaptı.



Caferi, haberi "Bugün fitnenin sona erdiği gündür" sözleriyle duyurdu. İranlı Komutan olaylardan Amerika, İsrail ve Suudi Arabistanı sorumlu tuttu.



"Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı. Bugün fitnenin sona erdiği gündür."



Öte yanda İran'da Amerika ve İsrail'in kışkırtmaları tersine döndü. İran halkı sokaklara çıktı, hükümeti destekledi. Ülkenin pek çok kenti "Devrime Bağlılık ve Milli Birlik Yürüyüşleri"ne sahne oldu.



Milyonlarca İranlı meydanlara indi. Kitlesel gösterilerde hükümete destek, Amerika'nın kışkırtmalarıyla başlayan protestolara tepki vardı. Kalabalık ellerinde İran bayrakları ve ABD karşıtı dövizlerle tepkisini gösterdi.



Hükümete destek verilen kentler arasında Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr öne çıktı. "Devrime Bağlılık ve Milli Birlik Yürüyüşleri"nde meydanlar doldu taştı.





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