Ortadoğu ve terör uzmanı İsmail Dost, İran'daki olayların Birleşmiş Milletler'de yapılan Kudüs oylamasının bir yansıması olduğunu belirtti. ABD'nin 128 oyun bedelini İran'a kestiğini söyleyen Dost, olaylarda PKK/PYD’nin de rolü olduğunu ifade etti.

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İran’daki olayların perde arkası tartışılıyor. Uzmanlara göre, İran’daki olayların bir nedeni de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Amerika’ya karşı yapılan Kudüs oylaması.



Ortadoğu ve terör uzmanı İsmail Dost, PKK/PYD’nin olaylardaki rolüne dikkat çekti.



İranlı uzman Dost, önemli de bir uyarı yaptı.



Türkiye'nin tavrının çok doğru olduğunu da belirten Dost, Türk halkının da sosyal medya üzerinden provakasyonlara tepki verdiğini ve İran halkının yanında olduğuna da dikkat çekti.



ulusal.com.tr