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İran'daki protestolarda '3 gün' uyarısı

Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Abadi, 3'üncü ve sonraki günlerde gösterilere katılanların "daha ağır cezalara çarptırılacağını" söyledi.

İran'daki protestolarda '3 gün' uyarısı

Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi, üçüncü günden sonra gösterilere katılanların daha ağır cezalara çarptırılacağını açıkladı.

Tesnim ajansına konuşan Abadi, "3'üncü ve sonraki günlerinde gösterilere katılan eylemcilerden gözaltına alınanların cezaları daha ağır olacak. Çünkü, İçişleri Bakanlığı tarafından gösterilerin izinsiz olduğu açıklaması yapılmasına rağmen, bu kimseler bilerek ve kasıtlı olarak toplumda kargaşa çıkarma girişiminde bulundu." dedi.

Abadi, "Bilakis bu kişiler, rejimin temellerine kasteden kişiler olarak kabul edilecek. Gözaltına alınanlar, ulusal güvenliğe saldırı ve kamu malına zarar verme gibi ağır ithamlarla suçlanabilecek." diye konuştu.

Gözaltına alınan göstericilerin ivedilikle yargılanacağını belirten Abadi ayrıca, eylemlerden birine "öncülük eden ve gözaltına alınan göstericinin" yabancı ülke istihbarat birimleriyle irtibatının tespit edildiğini açıkladı.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #iran #tahran #Musa Gazanfer Abadi
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