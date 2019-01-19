İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Seyid Kemal Hezari, Avrupa Birliği'nin (AB) kendi şirketlerini İran'la ticaret yapma konusunda ikna edemediğini öne sürdü.

Başkent Tahran'da İtalyan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında konuşan Hezari, Washington'un yaptırımlarına karşı AB'nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı özel ödeme mekanizmasının (SPV) hayata geçirilmesi noktasında Avrupa'dan kaynaklı gecikme yaşandığını belirterek, "Eğer Avrupalılar şirketlerini İran'la ticaret yapma konusunda ikna edemeyeceğini biliyorsa neden İran'la müzakere sürecine girdiler. Bu kabul edilebilir bir şey değil." dedi.



Avrupa'nın ABD'nin rehinesi haline geldiğini belirten Hezari, Avrupa'nın gelecekte ABD kaynaklı daha büyük sorunlarla uğraşmak zorunda kalacağını söyledi.



Hezari, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında, "Nükleer anlaşmanın korunamaması Avrupa'nın güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek." ifadelerini kullandı.



İran basınına göre, Hezari, İran ile Avrupa'nın çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmasının faydalı olacağını vurguladı.