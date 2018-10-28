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İran'dan ABD ambargosuna önlem

Tahran yönetimi, ABD'nin petrol ambargosunu devre dışı bırakmak için Tahran Borsasında ham petrol satışı başlattı. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin İran petrolünün satışını önleyemeyeceğini söyledi.

İran'dan ABD ambargosuna önlem

P5+1 ülkeleriyle imzaladığı nükleer anlaşmanın şartlarını yerine getiren İran, anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen Donald Trump'ın yaptırım kararlarına karşı dik durmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili son açıklama İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'den geldi. Cihangiri, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı petrol ambargosunun başarılı olmadığını savundu.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı."ABD, İran petrolünün satışını önleyemez, önleyebilseydi mutlaka varil fiyatı 100 doları aşmıştı" ifadelerini kullandı.

Cihangiri, ülkesinin Amerikan yaptırımları öncesi 2.5 milyon varil petrol sattığını, bugün rakamın bir milyon varile düştüğünü söyledi, ancak artan fiyatların petrol gelirlerini etkilemediğini belirtti.

"İran petrolünün yeri doldurulamaz. ABD asla İran petrolünün satışını önleyemez" diyen Cihangiri, İran'ın 100 milyar doların üzerinde döviz rezervi olduğuna dikkat çekti.

Tahran yönetimi ayrıca ABD'nin İran'a yönelik  petrol ambargosunu devre dışı bırakmak amacıyla Tahran Borsası'nda ham petrol satışı başlattı. ABD yaptırımları 4 Kasım'da başlayacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #abd #yaptırım #ambargo #önlem
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