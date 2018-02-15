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İran'dan ABD iddiası: IŞİD'li teröristleri helikopterle taşıdı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, önemli bir konuyu gündeme getirdi. Laricani, ABD'nin terör örgütü IŞİD militanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia etti

İran'dan ABD iddiası: IŞİD'li teröristleri helikopterle taşıdı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin terör örgütü IŞİD militanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia etti.

Laricani, AB Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister'la Tahran'da yaptığı görüşmede, Amerika'yı hedef aldı.

İran resmi ajansı IRNA'daki habere göre Laricani, Amerika'nın IŞİD teröristlerini helikopterlerle Afganistan'a taşıdığını iddia etti. Laricani Amerika'nın desteklediği bu terör örgütlerinin gelecekte ABD için bir tehdit oluşturacağını da ekledi.

Laricani ayrıca, Afganistan'daki terörizmin temellerini de Amerika'nın attığını söyledi. Meclis Başkanı, "Afganistan'daki terörizmin temellerinin 30 yıl önce ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) yardımıyla Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından atıldığını" ifade etti. 

Daha önce İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney de Amerika'nın terör örgütü IŞİD'i Afganistan'a taşıdığını söylemişti. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #abd #ışid #Afganistan
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