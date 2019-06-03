Amerika'nın "şartsız" görüşme teklifine İran'dan cevap geldi. İran, kelime oyunlarının bir kenara bırakılıp harekete geçilmesini istedi. Öte yandan, İran ve ABD arasındaki tansiyonu düşürmek için arabuluculuk yapacağını açıklayan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, iki ülkenin büyükelçileri ile bir araya geldi. Salih, bölgedeki krizi sonlandırmak için yapıcı diyalog yoluna başvurulması gerektiğini vurguladı.

İran, Amerika'nın ön şartsız müzakere teklifine cevap verdi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, kelime oyunlarının bir kenara bırakılıp harekete geçilmesini istedi.



Müzakerelerin başlaması için Amerika'nın İran'a yönelik politikalarının değişmesi gerektiğini belirten Musevi, İran üzerinde devam eden yaptırım ve baskıların bunun tam aksine işaret ettiğini söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre ziyaretinde İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyleyerek, İran ile masaya oturmaya hazır olduklarını kaydetmişti.



Öte yandan İran ve Amerika arasında arabuluculuk yapmak için harekete geçen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, başkent Bağdat da iki ülkenin büyükelçileri ile bir araya geldi.



Irak Cumhurbaşkanı, iki tarafın büyükelçileri ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.



Salih, tarafların bölgedeki krizi sonlandırmak için savaş politikasından uzak bir şekilde yapıcı diyalog yoluna başvurması gerektiğini vurguladı.



Aynı zamanda Salih, Irak'ın bölgedeki krize olan tavrının milli iradenin bağımsızlığı ve açık siyasetinden kaynaklandığını ve hedeflerinin bölgedeki gerilimi düşürmek olduğunu belirtti.



Irak Cumhurbaşkanı, İran ve ABD arasında yükselen gerilimi düşürmek ve bölgelerini tehdit eden krize çözüm bulmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.







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