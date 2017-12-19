İran ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin İran'ın Yemen'deki Husi milislerine silah vererek BM kararlarını ihlal ettiği iddiasına tepki gösterdi. ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran'ın Tasnim haber ajansı, Haley'nin 'sorumsuz' açıklamalarını kınamak için İsviçre Büyükelçisi'nin İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.



'TEMELSİZ VE PROVOKATİF İDDİAYA YÖNELİK GÜÇLÜ PROTESTO İLETİLDİ'



İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı açıklamada "İran Haley'nin temelsiz ve provokatif iddiasına yönelik güçlü protestosu İsviçre Büyükelçisi'ne iletildi" dedi.



Haley, 4 Kasım'da Yemen'deki Husi milislerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a attığı balistik füzenin Tahran tarafından sağlandığını öne sürmüştü.



Haley iddiasını kanıtlamak amacıyla geçen perşembe günü Washington'daki bir askeri üste İran'ın Yemen'deki Husiler'e verdiğini öne sürdüğü silah ve silah parçalarını sunmuştu.



Sunulanlar arasında Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na atılan kısa menzilli balistik füzenin kalıntıları, bir insansız hava aracı ve Yemen'de Suudiler tarafından yakalanan bir anti-tank silahı da bulunuyordu.



İran bu iddiayı da reddetmişti.



İran ile ABD arasında İslam Devrimi sonrası ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin basılıp 52 ABD'linin 444 gün boyunca rehin tutulması nedeniyle 1980'den bu yana doğrudan diplomatik ilişki bulunmuyor.



ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini İsviçre Büyükelçiliği yürütüyor./Sputnik