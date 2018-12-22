Bölgede tansiyonu yüksek tutan Amerika bir kışkırıtıc hamlesini de Basra Körfezi'nde yaptı. Basra Körfezi'nde deniz tatbikatı yapan İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu bölgeye savaş gemileriyle giden Amerika, İran'dan hızlı bir yanıt aldı. İran, Amerikan uçak gemisinin yakınında füze fırlattı.

İran'ın Basra Körfezi'nde yaptığı deniz tatbikatında, Amerika ile gerilim yaşandı. Amerika'nın tansiyonu yükselten hamlesine İran'dan jet yanıt geldi.



Amerikan savaş gemilleri, İran Savaş gemilerinin bulunduğu Basra Körfezi'ne girdi. Deniz tatbikatı yapan İran'ı savaş gemileri ile tahrik eden Amerika'ya yanıt gecikmedi.



USS John C. Stennis uçak gemisinin başını çektiği ABD savaş gemi grubunun körfeze girişi sırasında İran Devrim Muhafızları'na ait yaklaşık 30 geminin onlara eşlik etti.



Daha sonra İran savaş gemilerinin Basra Körfezi’ne giren Amerikan uçak gemisi yakınında füze fırlattığı belirtildi.



Amerika'nın Basra hamlesinin Suriye'den çekilme kararının hemen ardından gelmesi ise dikkat çekti.



ulusal.com.tr